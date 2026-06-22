Δεσπόζει στην κορυφή ο Μέσι: Οι ενδεκάδες του Αργεντινή-Αυστρία
ΓΗΠΕΔΟ
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Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του παιχνιδιού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία για τη 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου.
Δείτε αναλυτικά τις επιλογές των δύο προπονητών:
Αργεντινή (Σκαλόνι): Μαρτίνες – Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεδίνα – Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Αλμάδα – Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες.
Αυστρία (Ράνγκνικ): Σλάγκερ – Λάιμερ, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ – Ζάιβαλντ, Σλάγκερ – Ζάιβαλντ, Σλάγκερ - Σλάγκερ, Ζάμπιτσερ, Βάνερ - Γκρέγκοριτς.