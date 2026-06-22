Νορβηγία-Σενεγάλη: Αμφίρροπη ματσάρα στο γήπεδο του τελικού!

Αμφίρροπη και κρίσιμη αναμέτρηση τα ξημερώματα στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ!

Νορβηγία και Σενεγάλη κοντράρονται (03:00) στο γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ, σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του 9ου ομίλου.

Από τη μία η Νορβηγία, έκανε ιδανική πρεμιέρα με την επιβλητική νίκη της 4-1 κόντρα στο Ιράκ, επιστρέφοντας εντυπωσιακά σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια!

Έχοντας για μεγάλο τους πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε δις στο ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, ιοι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν στο 29’ και παρότι ισοφαρίστηκαν στο 39’, πήραν εκ νέου το προβάδισμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (43’), ενώ βρήκαν δύο ακόμα φορές δίχτυα στο φινάλε (76’, 90’+6’), για να κλειδώσουν το τρίποντο.

Αμφίβολος για το αποψινό παιχνίδι ο μπακ Βόλφε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Ιράκ.

Το ρόστερ της Νορβηγίας:

Τερματοφύλακες: Όριαν Νίλαντ (Σεβίλλη), Έγκιλ Σέλβικ Γουότφορντ, Σάντερ Τάνγκβικ (Αμβούργο)

Αμυντικοί: Κρίστοφερ Βασμπάκ-Άγιερ (Μπρέντφορντ), Γιουλιάν Ρίερσον (Ντόρτμουντ), Λέο Όστιγκαρντ (Τζένοα), Μάρκους Χόλμγκρεν-Πέντερσεν (Τορίνο), Ντέιβιντ Μόλερ-Βόλφε (Γουλβς), Φρέντρικ-Αντρέ Μπγιόρκαν (Μπόντο/Γκλιμτ), Τόρμπγιορν Χέγκεμ (Μπολόνια), Σόντρε Λανγκάς (Ντέρμπι Κάουντι), Χένρικ Φάλκενερ (Βίκινγκ)

Μέσοι: Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ), Σάντερ Μπέργκε (Φούλαμ), Πάτρικ Μπεργκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Κρίστιαν Θόρστβεντ (Σασουόλο), Μόρτεν Θόρσμπι (Κρεμονέζε), Αντόνιο Νούσα (Λειψία), Φρέντρικ Αουρσνες (Μπενφίκα), Όσκαρ Μπομπ (Φούλαμ), Γιενς-Πέτερ Χάουγκε (Μπόντο/Γκλιμτ), Αντρέας Σέλντερουπ (Μπενφίκα), Θέλο Άασγκαρντ (Ρέιντζερς)

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Αλεξάντερ Σέρλοθ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Γιέργκεν Στραντ-Λάρσεν (Κρίσταλ Πάλας)

Από την άλλη, η Σενεγάλη είχε πολύ δύσκολο έργο στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στους πανίσχυρους Γάλλους, και παρότι έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Ντεσάν στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της αντιπάλου της και ηττήθηκε με 3-1, μένοντας πίσω με 2-0, ενώ παρότι μείωσε προσορινά με γκολ του Μπαγέ στο 90’+5’, δέχθηκε και τρίτο γκολ στο 90’+6’.

Ο προπονητής Παπέ Τιαό δεν έχει να ανησυχεί για απουσίες, ενώ δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα.

Το ρόστερ της Σενεγάλης:

Τερματοφύλακες: Εντουάρ Μεντί (Αλ Αχλί), Μορί Ντιό (Χάβρη), Γεβάν Ντιούφ (Νις)

Αμυντικοί: Αντουάν Μεντί (Nις), Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι), Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιουφ (Γουέστ Χαμ), Μαμαντού Σαρ (Τσέλσι), Μούσα Νιακατέ (Λιόν), Μουσταφά Μπόου (Παρί), Αμπντουλαγέ Σεκ (Μακάμπι Χάιφα), Ισμαΐλ Γιάκομπς (Γαλατάσαραϊ), Ιλαΐ Καμαρά (Άντερλέχτ)

Μέσοι: Ιντρίσα Γκάνα Γκέι (Έβερτον), Πάπε Γκέι (Βιγιαρεάλ), Λαμίν Καμαρά (Μονακό), Αμπίμπ Ντιαρά (Σάντερλαντ), Πατέ Σις (Ράγιο), Παπέ Ματάρ Σαρ (Τότεναμ), Μπαρά Σαποκό Εντιαγέ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσατλ Πάλας), Ιλιμάν Εντιαγέ (Έβερτον), Ασανέ Ντιό (Κόμο), Ιμπραΐμ Εμπαϊέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Νίκολας Τζάκσον (Μπάγερν), Μπαμπά Ντιένγκ (Λοριάν), Σέριφ Εντιαγέ (Σάσμουνσπόρ), Κρεπέν Ντιατά (Μονακό).

Πιθανές ενδεκάδες:

Νορβηγία (Σολμπάκεν): Νίλαντ – Ρίερσον, Άγερ, Έστιγκαρντ, Μπιόρκαν - Έντεγκααρντ, Μίρε, Μπέργκε – Σόρλοθ, Νούσα, Χάαλαντ

Σενεγάλη (Τιαό): Μεντί – Ντιατά, Κουλιμπαλί, Νιακατέ, Σεκ – Καμαρά, Ιντιρίσα Γκέι, Πάπ Γκέι – Μανέ, Σαρ, Τζάκσον

Διαιτητής: Βίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

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