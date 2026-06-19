«Ο Γιαννακόπουλος θέλει να κάνει πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή τον Ομπράντοβιτς»

Η άφιξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Αθήνα δρομολογεί εξελίξεις για το θέμα της επιστροφής του στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η Mozzart Sport αναφέρει πως οι δύο πλευρές θα κάνουν δια ζώσης την πρώτη ουσιαστικά τους συζήτηση και πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σκοπεύει να «χρυσώσει» τον 66χρονο προπονητή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

«Όπως μαθαίνουμε ανεπίσημα, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη συζητήσει σοβαρά για πρώτη φορά μια πιθανή επιστροφή στον σύλλογο.

Όπως ακούγεται, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνολική αξία του τριετούς συμβολαίου που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερη από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και να είναι σημαντικά πάνω από 2 εκατ. ευρώ καθαρά ετησίως. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι απολαβές για το υπόλοιπο τεχνικό τιμ θα συμπεριληφθούν σε αυτό το ποσό ή αν θα είναι ξεχωριστές. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη», γράφουν στη Σερβία το πρωί της Παρασκευής.

«Θα υπήρχε μεγάλος συμβολισμός στην τελική απόφαση να καθίσει ξανά ο Ζέλικο στον πάγκο των πράσινων. Δεν ήθελε να κερδίσει τον δέκατο ευρωπαϊκό τίτλο με την Παρτιζάν και στην Αθήνα θα είχε εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες για να σχηματίσει μια ομάδα της επιλογής του και να κάνει την επίθεσή του όχι μόνο το δέκατο, αλλά και πολλά ακόμη τρόπαια. Στην Αθήνα, θα τον υποδεχόταν μια σχεδόν έτοιμη ομάδα, καθώς πολλοί παίκτες από την τρέχουσα σύνθεση έχουν συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Όλη η Ευρώπη θα περιμένει με ανυπομονησία την έκβαση των μοιραίων συνομιλιών», καταλήγει η Mozzart Sport.

Πηγή: sport-fm.gr