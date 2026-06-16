Τίτλοι τέλους για Πίτερς και Ολυμπιακό

Παρελθόν και τυπικά για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα συνεχίσει στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, καθώς επέλεξε να μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν το τέλος της τετραετούς συνεργασίας τους με ένα βίντεο στο οποίο ο Πίτερς παρακολουθεί με εμφανή συγκίνηση τις καλύτερες στιγμές του με τα ερυθρόλευκα.

«Κόκκινος για πάντα», έγραψε ο ίδιος στο σχόλιό του κάτω από το βίντεο που μοιράστηκαν ο ίδιος και η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media.

O Άλεκ Πίτερς πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα (2023, 2025, 2026), ισάριθμες κατακτήσεις του Super Cup (2022, 2023, 2025), δύο Κύπελλα Ελλάδας (2023, 2024) και την EuroLeague, όπου ήταν ο... κρυφός MVP.

«Αυτό θα είναι δύσκολο», λέει με υγρά μάτια ο Πίτερς στο βίντεο. «Είναι περίεργο όταν σκέφτομαι ότι φόρεσα αυτή τη φανέλα τελευταία φορά. Και ακόμη και σήμερα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να συνοψίσω. Το να ξέρεις ότι έχεις παίξει το τελευταίο σου παιχνίδι στο ΣΕΦ, μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, το τελευταίο παιχνίδι για τον σύλλογο, με τους συμπαίκτες σου, τους προπονητές, άτομα με τα οποία έχεις δουλέψει σκληρά, προσπαθώντας να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να καταφέρουμε κάτι μαγικό να συμβεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ξέρεις, μου φαίνονται σαν δέκα, σαν να το κάνουμε πολύ περισσότερο καιρό. Και νομίζω πως αυτό είναι που κάνει τόσο δύσκολο αυτό το μήνυμα. Ακόμη κι αν είναι το σωστό, είναι δύσκολο. Νομίζω πως αν μου είχες πει πριν από τέσσερα χρόνια ότι θα καθόμουν εδώ, πρωταθλητής Ευρώπης, πολλαπλός πρωταθλητής Ελλάδας, ότι θα είχα χτίσει τις σχέσεις και την κοινότητα που έχω χτίσει, ή ότι θα ξεκινούσα και θα μεγάλωνα την οικογένειά μου, ότι θα δημιουργούσα μια πετυχημένη επιχείρηση με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν στο δρόμο μου, θα έλεγα είμαι μέσα! Όποια πρόκληση, νίκη ή ήττα, ό,τι κι αν χρειαστεί φέρ’ το μου, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι μέρος της ομορφιάς, αλλά ταυτόχρονα και το δύσκολο κομμάτι, να κάθεσαι εδώ και να φτιάχνεις αυτό το μήνυμα. Νομίζω το πιο όμορφο για τον Ολυμπιακό είναι η ατμόσφαιρα που έχουμε, που κάνει δύσκολο τον αποχαιρετισμό. Κάνεις πιο δύσκολο να πεις μέσα στο μήνυμα πως δεν θα συνεχίσω πια στην ομάδα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον σύλλογο, τους ιδιοκτήτες και τις προσπάθειες που έκαναν, που με έφεραν εδώ και μου επέτρεψαν να γίνω μέρος σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μου. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε φέτος συνοψίζει τέλεια το έργο, την επένδυση, την προσπάθεια, την υπερηφάνεια που έχουν για καθέναν από τους παίκτες και για τον σύλλογο γενικότερα. Θέλω όλοι να καταλάβουν πλήρως ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλες τις πλευρές για να δούμε αν αυτό μπορούσε να συνεχιστεί. Στο τέλος της ημέρας, είναι μια επιλογή που έκανα για την καριέρα μου, για μένα ως μπασκετμπολίστα. Είναι μια σωστή κίνηση και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Τώρα προκαλεί πολλά συναισθήματα, ειδικά όταν κερδίζεις την Ευρωλίγκα και γιορτάζεις με τα παιδιά σου, με τους συμπαίκτες, με τους οπαδούς, κάνοντας την παρέλαση. Πόσο τέλειο ήταν αυτό; Και γνωρίζοντας ότι αυτές ήταν οι τελευταίες στιγμές μου με τον Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να φύγω. Και μπορεί να μην φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, αλλά νιώθω ότι θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Θέλω να σας πω ευχαριστώ, σε καθέναν ξεχωριστά και πόσο εκτιμώ όσα ζήσαμε μαζί. Νιώθω ευλογημένος. Θα τα πούμε σύντομα».