Γιώργος Δώνης: Ο έβδομος… ΑΠΟΕΛίστας προπονητής στο Μουντιάλ

Ο Γιώργος Δώνης, οδηγώντας τη Σαουδική Αραβία σε ισοπαλία (1-1) με την Ουρουγουάη, στην πρεμιέρα για το παγκόσμιο και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό σε Μουντιάλ (διαβάστε εδώ σχετικό θέμα).

Παράλληλα, μπήκε στη λίστα με τους προπονητές που προπόνησαν τον ΑΠΟΕΛ και κοούτσαραν και Εθνική στο Μουντιάλ. Σε αυτή βρίσκονται οι Γιάτσεκ Γκμοχ, Τόζα Βεσελίνοβιτς, Κρίστο Μπόνεφ, Κουρτ Γιάρα, Γέρζι Ένγκελ και Μικ ΜαΚάρθι.

Πιο κάτω πληροφορίες από το περιοδικό του ΑΠΟΕΛ, που δημοσιεύθηκε το 2014:

«Το 1991 ο ΑΠΟΕΛ προσλαμβάνει το Γιάτσεκ Γκμοχ, ο οποίος το 1978 είχε οδηγήσει την Εθνική Πολωνίας (των Λάτο και Μπόνιεκ) στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αργεντινής. Η ομάδα του Γκμοχ τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της και πέρασε στους «8», όπου είχε την ατυχία να πέσει στο γκρουπ της (μετέπειτα πρωταθλήτριας) Αργεντινής και της Βραζιλίας, τερματίζοντας τρίτη στον όμιλο με δύο βαθμούς (κέρδισε το Περού).

Το 1993 βρέθηκε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ο Τόζα Βεσελίνοβιτς. Γεννημένος το 1930, μεγάλος στράικερ στα νιάτα του, ο Βεσελίνοβιτς ήταν στην αποστολή της Γιουγκοσλαβίας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1954 και 1958. Πιτσιρικάς στο πρώτο του Μουντιάλ, δεν έπαιξε καθόλου, όμως στη Σουηδία, τέσσερα χρόνια μετά, ήταν βασικός, έχοντας τρία γκολ σε τέσσερις αγώνες.

Το 1995 προπονητής στον ΑΠΟΕΛ ανέλαβε ο Κρίστο Μπόνεφ, ο οποίος, φεύγοντας νταμπλούχος από την Κύπρο (’96), ανέλαβε την Εθνική Βουλγαρίας, την οποία οδήγησε στο Μουντιάλ της Γαλλίας (’98), όπου μέτρησε μία ισοπαλία και δύο ήττες. Ο Μπόνεφ έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας (’74), οδηγώντας ως αρχηγός τη Βουλγαρία, σκοράροντας και ένα γκολ.

Μουντιαλικός ήταν και ο Κουρτ Γιάρα, προπονητής στον ΑΠΟΕΛ το 1997. Ο Γιάρα έπαιξε με την Αυστρία στα Μουντιάλ του ’78 και του ’82 -στο πρώτο βασικός, το επόμενο το είδε από τον πάγκο. Την Εθνική Πολωνίας στο Μουντιάλ της Άπω Ανατολής (2002) είχε οδηγήσει ο Γέρζι Ένγκελ, κυπελλούχος με τον ΑΠΟΕΛ το 2006. Ο Ένγκελ ήταν μέλος του τεχνικού τιμ των Πολωνών και το 1982, όταν αναρριχήθηκαν στην τρίτη θέση του κόσμου».

Συμπληρώνοντας το πιο πάνω ρεπορτάζ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 την Εθνική Ιρλανδίας καθοδήγησε μέχρι τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Ισπανία, ο Μικ Μακάρθι. Τον Νοέμβριο του 2020 ήρθε στην Κύπρο, όμως η παρουσία του στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ κράτησε μόλις μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου 2021.