H AEΛ ανά το παγκόσμιο!

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον προκάλεσε ο Βοζίνια μετά την εμφάνισή του κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου, κρατώντας το 0-0 απέναντι στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Εκατομμύρια άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο τερματοφύλακας που στέρησε τη νίκη στους «Φούριος Ρόχας» με τις αποκρούσεις του. Ενδεικτικό ότι ο λογαριασμός του στο Instagram από κάποιες χιλιάδες πλέον αριθμεί… πολλά εκατομμύρια ακόλουθους.

Τον γύρο του κόσμου μαζί με τον Βοζίνια κάνει και η ΑΕΛ, μιας και γίνεται λόγος και για την ομάδα της Λεμεσού σε πολλές αναφορές που αφορούν τον πρώην τερματοφύλακά της.

Θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί για μία πενταετία στους γαλαζοκιτρίνους από το 2017 μέχρι το 2022.