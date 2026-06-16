Επίσημα «ένας από εμάς» στην Ομόνοια ο Μοντνόρ

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, αφού πέρασε και με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, είναι ο Τζέιντεν Μοντνόρ, ο οποίος μάλιστα χθες ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της νέας χρονιάς

«Είναι ένας από εμάς» αναφέρεται στην ανάρτηση των πρασίνων για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος συνεχίζει στην ομάδα της Λευκωσίας, μετά από τρία χρόνια στον Άρη.

Θυμίζουμε ότι όπως ανακοινώθηκε προ ημερών – όταν υπήρξε ενημέρωση για καταρχήν συμφωνία – η συμφωνία είναι για τέσσερα χρόνια.