Θεόδωρος Θεοδούλου: «Αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές»

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας και έχουν τη στήριξη της ΚΟΠ σε προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αφορούν το σημαντικό κεφάλαιο της μετάβασης στην επόμενη μέρα μετά το τέλος της καριέρας τους.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεόδωρος Θεοδούλου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Η Επόμενη Μέρα» για τον ποδοσφαιριστή μετά το τέλος της καριέρας του, επανέλαβε τη δεδομένη θέση της ΚΟΠ για σταθερή συνεργασία με το σύνολο των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών μας.

«Εκ μέρους της ΚΟΠ, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση και τον σεβασμό μας προς όλους τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, για τη διαχρονική και πολύτιμη προσφορά τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ιστορία του αθλήματος στον τόπο μας.

Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Με την πορεία, την εμπειρία και το ήθος τους, συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς και παράδειγμα για τις νεότερες γενιές ποδοσφαιριστών», τόνισε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό του ο κ. Θεοδούλου και πρόσθεσε:

«Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για συζήτηση, προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων γύρω από ένα θέμα που αφορά άμεσα την ποδοσφαιρική κοινότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μας και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη στήριξη των ανθρώπων που υπηρέτησαν το κυπριακό ποδόσφαιρο».

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της ΚΟΠ και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Παλαίμαχων Λευκωσίας στην αίθουσα «Σόλωνας Τριανταφυλλίδης» της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσίας και ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνου Μουσιούττα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και σε σχέση με την προετοιμασία για τη μετάβαση του ποδοσφαιριστή στην επόμενη μέρα, μετά το τέλος της καριέρας του, παρουσιάστηκαν σχετικές έρευνες από τον Δρ. Νίκο Σατσιά και τον ψυχολόγο Αδάμο Παπαντωνίου.