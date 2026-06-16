«Παίζει» αρκετά ο Λεβαδειακός για Κύπρο!

Εντυπωσιακή ήταν η περσινή χρονιά για τον Λεβαδειακό στην περσινή χρονιά, κατά την οποία διεκδίκησε και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν το πήρε όμως κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μερικοί από τους πρωταγωνιστές αυτής της πορείας… παίζουν για ερχομό τους στην Κύπρο.

Ήδη ο προπονητής της ομάδας αυτής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, έχει συμφωνήσει με τον ΑΠΟΕΛ και σύντομα θα εκδοθεί και το φιρμάνι από την ομάδα της Λευκωσίας.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και ονόματα ποδοσφαιριστών που απασχολούν ομάδες στο νησί μας.

Χθες, αναφέραμε ότι ο Χόρντουρ Μάγκνουσον εξετάζεται από την Ομόνοια (διαβάστε ΕΔΩ), ενώ σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας πως υποψήφιος για τον Απόλλωνας είναι ο Άλεν Όζμπολτ. Ο Σλοβένος επιθετικός τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε μπλεγμένος και στα μεταγραφικά άλλων ομάδων, όπως του ΑΠΟΕΛ.

Ο Όζμπολτ πέρσι σκόραρε 11 φορές στη Stoiximan Super League με τη φανέλα του Λεβαδειακού και με την επίδοση αυτή ήταν στην πέμπτη θέση στον πίνακα των σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Όζμπολτ είναι 29 ετών, 1,82μ., δεξιοπόδαρος και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σλοβενία, Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία και Ισραήλ.