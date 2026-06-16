ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Παίζει» αρκετά ο Λεβαδειακός για Κύπρο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Παίζει» αρκετά ο Λεβαδειακός για Κύπρο!

Η εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδειακού την περσινή χρονιά, άνοιξε την πόρτα για το κυπριακό ποδόσφαιρο!

Εντυπωσιακή ήταν η περσινή χρονιά για τον Λεβαδειακό στην περσινή χρονιά, κατά την οποία διεκδίκησε και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν το πήρε όμως κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μερικοί από τους πρωταγωνιστές αυτής της πορείας… παίζουν για ερχομό τους στην Κύπρο.

Ήδη ο προπονητής της ομάδας αυτής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, έχει συμφωνήσει με τον ΑΠΟΕΛ και σύντομα θα εκδοθεί και το φιρμάνι από την ομάδα της Λευκωσίας.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και ονόματα ποδοσφαιριστών που απασχολούν ομάδες στο νησί μας.

Χθες, αναφέραμε ότι ο Χόρντουρ Μάγκνουσον εξετάζεται από την Ομόνοια (διαβάστε ΕΔΩ), ενώ σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας πως υποψήφιος για τον Απόλλωνας είναι ο Άλεν Όζμπολτ. Ο Σλοβένος επιθετικός τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε μπλεγμένος και στα μεταγραφικά άλλων ομάδων, όπως του ΑΠΟΕΛ.

Ο Όζμπολτ πέρσι σκόραρε 11 φορές στη Stoiximan Super League με τη φανέλα του Λεβαδειακού και με την επίδοση αυτή ήταν στην πέμπτη θέση στον πίνακα των σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Όζμπολτ είναι 29 ετών, 1,82μ., δεξιοπόδαρος και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Σλοβενία, Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία και Ισραήλ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τίτλοι τέλους για Πίτερς και Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Θεόδωρος Θεοδούλου: «Αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Πρόδρομος Πετρίδης έμεινε να επιστρέψει...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H υπομονή με Λούκασεν και το ξεκάθαρο με Μάρκες – Πιθανή παραμονή Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φέρνει στην Κύπρο τον Τίρνεϊ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

«Παίζει» αρκετά ο Λεβαδειακός για Κύπρο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Tα δίνει όλα για Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιώργος Δώνης: Ο έβδομος… ΑΠΟΕΛίστας προπονητής στο Μουντιάλ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία-Σενεγάλη

World Cup 2026

|

Category image

H AEΛ ανά το παγκόσμιο!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι τραυματισμοί έπαιξαν ρόλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δυσκολεύουν τα πράγματα με Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/06)

TV

|

Category image

Ματσάρα, χωρίς νικητή!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Γ. Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη