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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία-Σενεγάλη

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία-Σενεγάλη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Γαλλία και Σενεγάλη κοντράρονται στις 22:00 στην πρεμιέρα τους για τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των Γάλλων προσφέρεται σε απόδοση 1.55 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.25 και η επικράτηση της Σενεγάλης στα 6.00.

Η Stoiximan προσφέρει ενισχυμένες επιλογές για το παιχνίδι της Γαλλίας, με το combo νίκης των «τρικολόρ», over 9,5 κόρνερ και 4+ αποκρούσεων του Μεντί να βρίσκεται στα 5.72.

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Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, η νίκη της Γαλλίας μαζί με over 2,5 γκολ και 1+ σουτ εντός εστίας του Ολίσε προσφέρεται στα 3.90.

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