Χωρίς Τίμπερ στο Μουντιάλ η Ολλανδία
ΓΗΠΕΔΟ
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Πλήγμα στην εθνική Ολλανδίας εν όψει Μουντιάλ, καθώς ο Χούριεν Τίμπερ θα χάσει το τουρνουά.
Χωρίς τον Χούριεν Τίμπερ θα αγωνιστεί η Ολλανδία στο ερχόμενο Μουντιάλ.
Ο 24χρονος αμυντικός δεν κατάφερε να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τον τραυματισμό που υπέστη και θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, εκεί που βρίσκεται το προπονητικό κέντρο των Οράνιε.
Η ενημέρωση της Ολλανδίας:
Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026
The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP
sport24.gr