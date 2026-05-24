Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους «ερυθρόλευκους»

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν απόψε (21:00, Novasports Prime) με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο «Telekom Center» και στον μεγάλο τελικό του Final Four που διεξάγεται στην Αθήνα, με στόχο να ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους και πρώτη από το 2013, όταν είχαν πανηγυρίσει στο Λονδίνο την back-to-back κατάκτηση της Ευρωλίγκας!Το βράδυ της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμος στον ημιτελικό του με τη Φενέρμπαχτσε, κάνοντας το απαραίτητο πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει για να φτάσει μέχρι την πολυπόθητη κατάκτηση της ευρωκούπας!

Έχοντας τον πρώτο λόγο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της μεγάλης αναμέτρησης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε σταθερά εξαιρετική άμυνα, περιόρισε τα επιθετικά ατού της αντιπάλου του και κατάφερε να πάρει την νίκη με το τελικό 79-61, κλείνοντας θέση στον μεγάλο αποψινό τελικό! Με τον Πίτερς να κάνει μεγάλο παιχνίδι με 17 πόντους και 7/7 σουτ, με τον Βεζένκοφ να… παίρνει μπρος στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ντόρσεϊ να δίνει τις λύσεις ειδικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης και με τους Μιλουτίνοφ, Γουόρντ να προσφέρουν σημαντικότατες βοήθειες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία όποτε προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, μειώνοντας τη διαφορά στους 9 ή στους 8 πόντους, βρήκε απέναντί της μια ομάδα που είχε όλες τις απαντήσεις.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους, πλην του μεγάλου άτυχου Κίναν Έβανς, και μένει να δούμε ποιους θα επιλέξει για να συμπεριληφθούν στην τελική του δωδεκάδα. Για τον ημιτελικό με τη Φενέρ, άφησε εκτός τους Νιλικίνα, Μόρις, Λαρεντζάκη και Φαλ.

«Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να κάνουμε τακτικές προσαρμογές», δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλο τελικού ο προπονητής του Ολυμπιακού, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει: «Είμαι ενθουσιασμένος που πάμε σε αυτόν τον τελικό. Είναι ευλογία και ευκαιρία να παίζουμε αυτόν τον τελικό στην χώρα μας, μπροστά στο κοινό μας. Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τα προηγούμενα Final 4. Παίζουμε μαζί εδώ και χρόνια, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το θέμα είναι τι προσαρμογές θα κάνουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα».

Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να προκριθεί στον τελικό βγαίνοντας νικήτρια από την ισπανικό της εμφύλιο με τη Βαλένθια, στον δικό της ημιτελικό. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είχε το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να ανταπεξέλθει στον γρήγορο ρυθμό της αντιπάλου της και τελικά πήρε τη νίκη με το 105-90!

Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Ταβάρες, Λεν, ενώ έχασε και τον Γκαρούμπα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, η Ρεάλ δεν επηρεάστηκε, έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη-πρόκριση, έχοντας για κορυφαίους της τους Χεζόνια (25π, 7 ριμπ, 3 ασίστ), Λάιλς (17π, 7 ριμπ), Ντεκ (16π, 8 ριμπ), Φελίς (15π) και Καμπάτσο (8π, 8 ασιστ). Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 12η φορά στην ιστορία της.

Στα αγωνιστικά, ο Σκαριόλο καλείται να… βγάλει λαγούς από το καπέλο του, με δεδομένες τις τρεις πολύ σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί στη θέση «5». Εκτός ροτέισον παραμένει ο Κράμερ, ενώ ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά ακόμη πεινασμένοι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ο... χειρότερος και ο καλύτερος μαζί, όπως το βλέπει κανείς. Είμαστε εδώ γιατί εξελισσόμαστε σαν ομάδα όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει απόλυτα που είναι εδώ, την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε ότι θα είναι ένας σούπερ σκληρός αντίπαλος. Εμείς όμως θέλουμε να παλέψουμε ως το τέλος», δήλωσε ενόψει του μεγάλου αποψινού αγώνα ο προπονητής της Ρεάλ, με τον Μάριο Χεζόνια να προσθέτει: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, εν όψει ενός μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα».

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν συναντηθεί 4 φορές στο παρελθόν σε τελικούς Ευρωλίγκας! Η πρώτη ήταν στη Σαραγόσα το 1995, με τους Ισπανούς να επικρατούν με 73-61, η δεύτερη το 2013 στο Λονδίνο, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι είχαν πανηγυρίσει την επιβλητική νίκη με 100-88 και η τρίτη το 2015 στη Μαδρίτη, όπου η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με 78-59 ως γηπεδούχος. Τελευταία αναμέτρηση των δύο αποψινών φιναλίστ σε τελικό ήταν ο 2023 στο Κάουνας, με τη Ρεάλ να επικρατεί με το οριακό 79-78, χάρη σε εκείνο το απίστευτο καλάθι του Γιουλ, 3,2'' πριν από το φινάλε εκείνου του τελικού.

Όσον αφορά τις συναντήσεις των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν, η Ρεάλ νίκησε με 89-77 στη Μαδρίτη και ο Ολυμπιακός με 102-88 στο ΣΕΦ. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 3-1 στη σειρά και να παίρνουν την πρόκριση στο Final Four που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.

