Έφερε... τούμπα το ρεκόρ η Ομόνοια - κιτρινοπράσινη σφραγίδα στη δεύτερη θέση

Είναι γεγονός! Έχουμε νέο ρεκόρ βαθμών στο παγκύπριο πρωτάθλημα και αυτό ανήκει στην Ομόνοια!

Οι πρωταθλητές με τη νίκη τους με 5-2 επί του Απόλλωνα στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Cyprus League by Stoixiiman, ανέβηκαν στους 87 βαθμούς και έσπασαν το ρεκόρ που κατείχε ο ΑΠΟΕΛ από την περίοδο 2017-18 με 86 βαθμούς.

Οι πράσινοι έφτασαν στη νίκη με γκολ των Σίμιτς (6’), Χατζηγιοβάνη (54’), Εβάντρο (64') και Μαέ (77', 90'), ο οποίος πέτυχε το 24ο γκολ του, ενώ για τον Απόλλωνα σκόραραν οι Μάρκες (34’) και Ασουνσάο (71’).

Στα άλλα δύο ντέρμπι της ημέρας, σε ένα τρελό παιχνίδι στη Λεμεσό, η ΑΕΚ επικράτησε με 4-3 του Άρη, ενώ η Πάφος FC νίκησε με 2-0 τον ΑΠΟΕΛ..

H ομάδα της Λάρνακας προηγήθηκε με 3-0, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» με αντεπίθεση διαρκείας έφερε το παιχνίδι στα ίσα ,αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκε στην ΑΕΚ με τον Μπάγιτς να υπογράφει τη νίκη της ομάδας του. Οι Μιλίτσεβιτς (28’), με πέναλτι, Μπάγιτς (55’, 90’), και Καρδέρο τα γκολ των κιτρινοπράσινων, ενώ για τον Άρη σκόραραν οι Κοκόριν (65’) και Κακουλλής (81’) με πέναλτι. Ενδιάμεσα είδε δίχτυα και ο Μοντνόρ (77').

Με τη νίκη της η ομάδα του Λοθάδα ανέβηκε στους 69 βαθμούς, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, δύο βαθμούς μπροστά από τον Απόλλωνα.

Όσον αφορά στο παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Πάφος FC ήταν ανώτερη και πήρε τη νίκη χάρη σε δύο γκολ που πέτυχαν στο πρώτο ημίχρονο οι Λελέ (18') και Ν. Ιωάννου (45+1').

Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ 2-0

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Λελέ, 45+1 N. Ιωάννου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Πάφος FC: Γκορτέρ, Μίμοβιτς, Λουίζ, Γκεσάντ, Ν. Ιωάννου, Σίλβα, Μπρίτο (74' Γκολντάρ), Ντράγκομιρ (56' Όντεφαλκ), Κίνα (66' Μπασουαμινά), Όρσιτς, Λελέ (74' Άντσερσον).

ΑΠΟΕΛ: Μίχος, Νάνου, Αντωνίου (63' Γιαννακού), Λαΐφης, Μιρ (24' Πουρσαϊτίδης), Ρόσα, Ντάλσιο, Τομάς (63' Καττιρτζής), Μανντσίνι, Ολαγίνκα, Ντράζιτς (63' Κούτσακος).

Άρης – ΑΕΚ 3-4

ΣΚΟΡΕΡ: 65' (π) Κοκόριν, 77' Μοντνόρ 81' (π) Κακουλλής/28' (π) Μιλίτσεβιτς, 55' Μπάγιτς, 59' Καρδέρο, 90' Μπάγιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Άρης: Άλβες, Σανέ, Μπαλόγκουν, Μπουράν (60' Κακουλλής), Κάστανος, Κοκόριν, Γκάουσταντ (60' Εφαγκέ)), Δημητρίου (60' Καλούλου), Παζέ, Μοντνόρ, Ακάμπα

ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιραμόν (57' Θωμά), Εκπολό,, Ρομπέρζ, Χάμπος Κ., Μιλίτσεβιτς, Ιωάννου,, Γκονζάλες, Ναούμ, Καρδέρο, Μπάγιτς

Ομόνοια – Απόλλων 4-2

ΣΚΟΡΕΡ: 6' Σίμιτς, 54' Χατζηγιοβάνης, 64' Εβάντρο, 77' Μαέ/34'' Μάρκες, 71' Ασουνσάο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

ΟΜΟΝΟΙA: Ουζόχο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ (70' Κούσουλος), Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Α. Χρίστου, Π.Ανδρέου (57' Εβάντρο),

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Λαμ, Μπράουν, Ροντρίγκες (46' Βρίκκης), Ασουνσάο, Σιήκκης, Τόμας (46' Εσκρίτσε), Βεϊσμπέκ, Κβίντα, Λιούμπιτς (46' Άδωνη), Μάρκες (60' Γιούσεφ).