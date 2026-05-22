CEO EuroLeague: «Είχαμε 1 εκατ. αιτήσεις για εισιτήρια για το Final 4»

Η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά για τα εισιτήρια του Final 4 της Αθήνας, όπως τόνισε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, στο δείπνο που παρέθεσε η Περιφέρεια Αττικής για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που φιλοξενείται στην Αθήνα.

«Γνωρίζαμε πως η Αθήνα αγαπάει το μπάσκετ και ήμασταν σίγουροι ότι οι τρεις αγώνες του Final Four θα είναι sold out. Είχαμε ένα εκατομμύριο αιτήσεις για εισιτήρια, δεν μπορούσαμε να έχουμε εισιτήρια για όλους, όμως προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ελπίζουμε να απολαύσει ο κόσμος τα παιχνίδια. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για τη φανταστική δουλειά που έχει γίνει και για τη στήριξη που δείχνετε στον θεσμό. Είμαστε εδώ για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Θα το ξέρουμε την Κυριακή», τόνισε.