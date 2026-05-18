Ανατροπή στα φιλικά του Ιουνίου για την Ελλάδα - Τι συνέβη με την Ιταλία

Νωρίτερα μέσα στη μέρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά που θέλει να δώσει η Εθνική Ελλάδας στις 4 και 7 Ιουνίου. Προς το παρόν, το μοναδικό «κλειδωμένο» παιχνίδι είναι αυτό στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία, στην πρώτη από τις δύο ημερομηνίες.

Το δεύτερο φιλικό είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Παγκρήτιο απέναντι στην Ιταλία, σε μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, η «σκουάντρα ατζούρα» βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά τον νέο αποκλεισμό από το Μουντιάλ, δεν έχει προπονητή και η κατάσταση στην ομοσπονδία της παραμένει ρευστή, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα.

Έτσι, η ΕΠΟ βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αναζήτησης νέου αντιπάλου για τις 7 Ιουνίου, με στόχο μια ομάδα αντίστοιχου επιπέδου με αυτές που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στη League A του Nations League.

