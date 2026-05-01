Η Ρεάλ ισοπέδωσε τη Χάποελ και έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ

Μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague βρίσκεται πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» συνέτριψε 102-75 τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στην ισπανική πρωτεύουσα, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, και έκανε το 2-0 στη σειρά. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας (22-24 Μαΐου στο "Telekom Center Athens") στο τρίτο ματς της σειράς, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 7 Μαΐου στη Βουλγαρία και την «Αρένα Μπότεβγκραντ».

Η Χάποελ ξεκίνησε καλύτερα το ματς και προηγήθηκε 19-13, 3:30 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ωστόσο οι Μαδριλένοι «έκλεισαν» την περίοδο με σερί 9-0, με αποτέλεσμα να προηγηθούν 24-21. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ είχε την πρωτοπορία, με τον Μαλεντόν να «γράφει» με τρίποντο το 33-26, 6:16 πριν το ημίχρονο, αλλά η Χάποελ απάντησε με σερί 8-0 και πέρασε μπροστά με 34-33, 2:56 πριν την ανάπαυλα, η οποία βρήκε τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 42-40.

Με επιμέρους σκορ 23-9 στην τρίτη περίοδο η Ρεάλ προηγήθηκε με 63-51, 3:31 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη «βασίλισσα» στο +11 (73-62). Οι Μαδριλένοι ήταν... κυριαρχικοί και στον «επίλογο» του αγώνα, καθώς η «ασφυκτική» άμυνά τους... επέτρεψε στη Χάποελ να πετύχει μόλις 13 πόντους, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσουν μια ευρεία νίκη.

Κορυφαίος των νικητών αναδείχθηκε ο Φακούντο Καμπάτσο με 23 πόντους, ενώ «αιχμή του δόρατος» στην επίθεση για τη Χάποελ ήταν ο Νταν Οτούρου με 19 ποντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 8 (2), Αμπάλντε 2, Καμπάτσο 23 (4), Οκέκε 6 (2), Προτσίντα 5 (1), Χεζόνια 11 (3), Μαλεντόν 13 (1), Ντεκ 6, Γκαρούμπα 13, Γιουλ 2, Φελίζ 11 (1), Λεν 2.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Τζόουνς 10 (1), Μπλέικνι 9 (2), Μπράιαντ 11 (1), Έντουαρντς 3 (1), Μάλκολμ 9, Ράντολφ 2, Οντιάσε, Μίτσιτς 4, Ουέινραϊτ 6 (2), Οτούρου 19, Μαντάρ 2.