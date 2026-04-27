Σοκ με Σλούκα στον Παναθηναϊκό

Τεράστιο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για τη Βαλένθια ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο.

Αφού μετέβη λοιπόν στο «Υγεία» για εξετάσεις, το αποτέλεσμά τους έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου.

Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση (σ.σ. αρθροσκόπηση), ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επανέλθει στη δράση.

Το πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό θα ξεκαθαριστεί προσεχώς, ωστόσο στην παρούσα φάση θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τα παιχνίδια της σειράς των playoffs της Ευρωλίγκας.