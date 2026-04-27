Αμφίβολος για τον τελικό του Κυπέλλου ο Τσαλχάνογλου

Έχασε το ματς με την Τορίνο, θ’ απουσιάσει και από τη… φιέστα πρωταθλήματος με την Πάρμα στο «Σαν Σίρο» και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει ούτε αν θα είναι παρών στον τελικό του Coppa Italia απέναντι στη Λάτσιο, στις 13 Μαΐου.

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πόδι και ο Κίβου δεν είναι και τόσο αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να τον έχει μαζί του στο ματς του «Ολίμπικο» για το Κύπελλο Ιταλίας.

Αυτή τη στιγμή ο «Τσάλχα» είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι από το οποίο μπορεί η Ίντερ, μετά το περσινό «στραπάτσο» και την απώλεια κάθε τίτλου, να πάρει το double!