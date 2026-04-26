Euroleague: Ο Βεζένκοφ έγινε μόλις ο δεύτερος με δύο MVP της regular season!

Euroleague: Ο Βεζένκοφ έγινε μόλις ο δεύτερος με δύο MVP της regular season!

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της regular season στην EuroLeague για τη σεζόν 2025/26, αποτελώντας μόλις τον δεύτερο παίκτη στην ιστορία της διοργάνωσης με δύο τέτοια βραβεία.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague και πλέον περιμένει τη Μονακό στα δύο πρώτα ματς της σειράς, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (28 & 30/4), διεκδικώντας την πέμπτη συνεχόμενη πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Βεζένκοβ εξαργύρωσε τις φετινές εμφανίσεις του, κατακτώντας το MVP της regular season για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ κυριάρχησε στην κανονική περίοδο, τερματίζοντας πρώτος στις δύο βασικότερες στατιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, οι 19.44 πόντοι που σημείωσε ανά αγώνα του χάρισαν το βραβείο «Alphonso Ford», αφήνοντας πίσω του τους Κέντρικ Ναν (18.97) και Ναντίρ Ιφί (18.76). Επίσης, κυριάρχησε και στην αξιολόγηση, όπου τερμάτισε επίσης πρώτος με 23.1 μονάδες ανά αγώνα, αφήνοντας πίσω τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σιλβέν Φρανσίσκο και Τσίμα Μονέκε.

Έτσι, ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague με δύο MVP της regular season, μετά τον σπουδαίο Άντονι Πάρκερ, έναν από τους πληρέστερους Αμερικανούς που αγωνίστηκαν στα ευρωπαϊκά παρκέ, ο οποίος κατέκτησε back-to-back τα σχετικά βραβεία τη διετία 2004-06 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μάλιστα, την πρώτη χρονιά πανηγύρισε και την κατάκτηση της EuroLeague με την «ομάδα του λαού» στο Final Four της Μόσχας.

Οι MVPs της EuroLeague

  • 2004/05: Άντονι Πάρκερ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • 2005/06: Άντονι Πάρκερ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • 2006/07: Θοδωρής Παπαλουκάς - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
  • 2007/08: Ραμούνας Σισκάουσκας - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
  • 2008/09: Χουάν Κάρλος Ναβάρο - Μπαρτσελόνα
  • 2009/10: Μίλος Τεόντοσιτς - Ολυμπιακός
  • 2010/11: Δημήτρης Διαμαντίδης - Παναθηναϊκός
  • 2011/12: Αντρέι Κιριλένκο - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
  • 2012/13: Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπιακός
  • 2013/14: Σέρχιο Ροντρίγκεθ - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 2014/15: Νέμανια Μπιέλιτσα - Φενέρμπαχτσε
  • 2015/16: Νάντο Ντε Κολό - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
  • 2016/17: Σέρχιο Γιουλ - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 2017/18: Λούκα Ντόντσιτς - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 2018/19: Γιαν Βέσελι - Φενέρμπαχτσε
  • 2019/20: -
  • 2020/21: Βασίλιε Μίτσιτς - Αναντολού Εφές
  • 2021/22: Νίκολα Μίροτιτς - Μπαρτσελόνα
  • 2022/23: Σάσα Βεζένκοβ - Ολυμπιακός
  • 2023/24: Μάικ Τζέιμς - Μονακό
  • 2024/25: Κέντρικ Ναν - Παναθηναϊκός
  • 2025/26: Σάσα Βεζένκοβ - Ολυμπιακός

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η ανατροπή που σφράγισε τον τίτλο για την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς παίρνει τον τίτλο η Ομόνοια από την επόμενη αγωνιστική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Κλείδωσε» το Champions League με τεσσάρα η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τορίνο «χάλασε» τη γιορτή του Ντιμάρκο για το ρεκόρ, αλλά η Ίντερ είναι μια νίκη μακριά από το Scudetto!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυο κίτρινες στην ίδια φάση ο Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή στη Λεμεσό και... έμεινε η στέψη για την Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίμπαλο για τρίτη φορά ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη