Πραγματοποιήθηκε ο 1ος Ενοποιημένος Αγώνας Δρόμου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες (Κυριακή 26/4) παραλιακό μέτωπο Φοινικούδες στη Λάρνακα, ο 1ος Ενοποιημένος Αγώνας Δρόμου (1st Unified Run 2026) που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών και τις Λέσχες Lions.

Ένας ξεχωριστός αγώνας που αγκαλιάστηκε από το κοινό, καθώς συμμετείχαν άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής και συμπερίληψης. Άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία έτρεξαν και περπάτησαν μαζί, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το σύνθημα της εκδήλωσης «Τρέχουμε μαζί, περπατάμε μαζί, σε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, ο Πρόεδος των Λεσχών Κύπρου κ. Χρίστος Πετσίδης και η κ. Ελένη Ρωσσίδου – National Director της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών.

Η έναρξη έγινε από την Πλατεία Ευρώπης, με κατεύθυνση προς το Μεσαιωνικό Κάστρο και ολοκληρώθηκε με επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, δημιουργώντας μια όμορφη και ζωντανή αθλητική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικές φανέλες και μετάλλια, ενώ η παρουσία εθελοντών και φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Η διοργάνωση πέτυχε τον στόχο της, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

Θερμές ευχαριστίες στον ΕΟΑ Λάρνακας ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση, στον Δήμο Λάρνακας για την στήριξη καθώς και στους χορηγούς Ypera Ασφαλιστική, EduCyber Education, Υπεραγορές Μετρό, Michael Kyprianou Law Firm, Abiud Solutions, MCP Elite Sound and Light και Greson, οι οποίοι αγκάλιασαν την διοργάνωση.

