Οριστικά με κόσμο αλλά και με περιορισμούς το Ρεάλ - Χάποελ

Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθούν με την παρουσία κόσμου στην ισπανική πόλη, μετά την οριστική απόφαση που πάρθηκε.

Συγκεκριμένα μετά την τελευταία συνάντηση που έγινε σήμερα (23/04), αποφασίστηκε να γίνει η διεξαγωγή των αγώνων με την παρουσία των φιλάθλων των γηπεδούχων στο γήπεδό τους, αλλά με περιορισμούς.

Πιο αναλυτικά, δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο όσοι έχουν εισιτήριο διαρκείας και ταυτοποιούνται ή όσοι έχουν δανειστεί διαρκείας, ενώ δεν θα υπάρξουν εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους.

Αυτό σημαίνει πως το γήπεδο θα έχει 8.000 οπαδούς της Ρεάλ.

Επίσης οι πρώτες σειρές θα είναι κενές και θα απαιτείται ταυτοποίηση σε χώρους VIP του γηπέδου, ενώ θα υπάρχουν 450 αστυνομικοί και θα ενισχυθεί η ιδιωτική ασφάλεια. Οι αγώνες στη Μαδρίτη είναι προγραμματισμένοι για τις 29 Απριλίου και 1η Μαΐου αντίστοιχα.

