«Θα ήταν προσβολή - Δεν το αξίζουμε»: Η Ιταλία δεν θέλει να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ!

Η συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Πάολο Ζαμπολί, ο οποίος πρότεινε την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στο Μουντιάλ του 2026, προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις τόσο στη Ρώμη όσο και στην Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος της CONI, Λουτσιάνο Μπουονφίλιο, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επαναφοράς της Ιταλίας μέσω διοικητικής απόφασης: «Πρώτα απ' όλα, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Και δεύτερον, θα με προσέβαλε. Στο Μουντιάλ πας επειδή το αξίζεις, όχι επειδή σε καλούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, ο οποίος από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρευρέθηκε σε εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ξεκαθάρισε: «Επανένταξη της Ιταλίας στο Μουντιάλ; Δεν είναι σωστό. Η πρόκριση κερδίζεται στο γήπεδο».

Αντίδραση υπήρξε και από το Ιράν. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέ Μοχετζερανί τόνισε ότι η χώρα προετοιμάζεται κανονικά για τη διοργάνωση: «Το υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού, με εντολή του υπουργού, έχει ανακοινώσει την πλήρη ετοιμότητα της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι παίκτες μας να συμμετάσχουν με υπερηφάνεια και επιτυχία».

Η Ιταλία, που δεν κατάφερε να προκριθεί μέσω των προκριματικών, ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί -ούτε θεωρεί θεμιτό- να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω αντικατάστασης άλλης χώρας, ενώ το Ιράν επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή του στη διοργάνωση δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

