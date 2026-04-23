Το μήνυμα Γιαμάλ μετά τον τραυματισμό του

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν πρόκειται να ξαναπαίξει για τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στα εναπομείναντα ματς της ομάδας μέχρι τη διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου της LaLiga, καθώς υπέστη τραυματισμό στο παιχνίδι κόντρα στην Αλαβές.

Μέσω των προσωπικών του social media, ο νεαρός εξτρέμ έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, τονίζοντας πως λυπάται που θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν των «μπλαουγκράνα», αλλά και πως θα επιστρέψει δυνατότερος από ποτέ.

«Αυτός ο τραυματισμός με αφήνει εκτός γηπέδου τη στιγμή που ήθελα να είμαι εκεί περισσότερο από ποτέ, και πονάει περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εξηγήσω. Πονάει που δεν μπορώ να παλέψω δίπλα στους συμπαίκτες μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω όταν η ομάδα με χρειάζεται. Αλλά πιστεύω σε αυτούς και ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα σε κάθε αγώνα.

Θα είμαι εκεί, ακόμα κι αν είναι από απόσταση, να στηρίζω, να επευφημώ και να σπρώχνω σαν να ήμουν ένας ακόμα. Δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια παύση. Θα γυρίσω πιο δυνατός, με περισσότερη θέληση από ποτέ, και η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ζήτω η Μπάρτσα», έγραψε αναλυτικά.

