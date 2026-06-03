Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αρχίζουν τα μεγάλα ματς για το τρόπαιο

Η Stoiximan GBL μπαίνει στη φάση μέσα από την οποία θα αναδειχτεί ο πρωταθλητής για την περίοδο 2025-26! Οι τελικοί αρχίζουν σήμερα (21:00) και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό AKTOR μπαίνουν για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν σε αυτήν την αφετηρία.

Ο Ολυμπιακός, που έχει πλεονέκτημα έδρας, έφτασε στους τελικούς έχοντας κάνει το απόλυτο με το 24/24 της κανονικής περιόδου και αποκλείοντας στα playoffs με 2-0 νίκες τον Κολοσσό H Hotels Collection και την ΑΕΚ. Έτσι συμπλήρωσε ένα χρόνο αήττητος στη Stoiximan GBL, αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη της 30ής Μαΐου 2025, στον 1ο τελικό των περσινών playoffs από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 80-68.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τερμάτισε 2ος στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 19-5 και προκρίθηκε στους τελικούς αποκλείοντας με 2-0 νίκες τη Μύκονο Betsson στα προημιτελικά και τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Αυτή είναι η 13η φορά από το 2003, όταν και καθιερώθηκε το σημερινό σύστημα διεξαγωγής των playoffs, που οι «πράσινοι» πέρασαν χωρίς ήττα τις δύο πρώτες φάσεις τους.