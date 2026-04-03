Όλο και πιο κοντά στην Ευρωλίγκα η Μπεσίκτας: Καθάρισε την Μπαχτσεσεχίρ και πέρασε στους τελικούς του Eurocup!

Όλο και πιο κοντά στην Ευρωλίγκα η Μπεσίκτας: Καθάρισε την Μπαχτσεσεχίρ και πέρασε στους τελικούς του Eurocup!

Η Μπεσίκτας εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπαχτσεσεχίρ με 82-72 και ολοκληρώνοντας τη σειρά ημιτελικών με 2-0 νίκες!

Η Μπεσίκτας έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του Eurocup, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπαχτσεσεχίρ με 82-72 και ολοκληρώνοντας τη σειρά ημιτελικών με 2-0 νίκες. Η τουρκική ομάδα απέδειξε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες την ανωτερότητά της και βρίσκεται πλέον μόλις δύο νίκες μακριά από το τρόπαιο και την εξασφάλιση μίας θέσης στην Euroeague της σεζόν 2026/27.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-22 και το ημίχρονο με οριακό προβάδισμα για τη Μπεσίκτας (37-36). Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ανέβασε ρυθμό στην τρίτη περίοδο, με επιμέρους σκορ 26-20, δημιουργώντας διαφορά που διατήρησε μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος για τη Μπεσίκτας ήταν ο Μπρίντον Λεμάρ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Ντέβον Ντότσον με 16 πόντους και των Τζόνα Μάθιους και Άντε Ζίζιτς, που σημείωσαν από 12 πόντους ο καθένας, με τον Κροάτη να προσθέτει και 7 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Μπαχτσεσεχίρ, ο Μαλακάι Φλιν ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους παρά τα χαμηλά ποσοστά, ενώ ο Τρέβιον Γουίλιαμς σημείωσε double-double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Κέιλεμπ Χόμσλεϊ πρόσθεσε 10 πόντους.

Στους τελικούς, η Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς Τουρκ Τέλεκομ-Μπουργκ, με την ομάδα της Άγκυρας να προηγείται 1-0 στη σειρά και να ετοιμάζεται για... τουρκικό εμφύλιο που θα κρίνει τον τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 36-37, 56-61, 72-82

 

