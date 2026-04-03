Καταγγελία από τον Ολυμπιακό, ζητάει αποκλεισμό του Γιαννακόπουλου και ποινές Παναθηναϊκού & Αταμάν!

Καταγγελία από τον Ολυμπιακό, ζητάει αποκλεισμό του Γιαννακόπουλου και ποινές Παναθηναϊκού & Αταμάν!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Εργκίν Αταμάν και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τα… απόνερα του αδιάφορου βαθμολογικά, αλλά άκρως επεισοδιακού Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακός της περασμένης Δευτέρας δεν έχουν φύγει εντελώς ακόμα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Αυτήν αφορά αφενός τους «πράσινους» και τον ισχυρό άνδρα τους με τον φάκελο που κατατέθηκε να περιλαμβάνει τα σχόλια που έκανε για τις διαιτητικές αποφάσεις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram για το ντέρμπι. Στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού μπορεί να επιβληθεί από πρόστιμο έως ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα για έναν χρόνο.

Επιπλέον, ζητούν την τιμωρία του Εργκίν Αταμάν για τις τοποθετήσεις του, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για… θέατρο και όχι για μπάσκετ στο ντέρμπι στο Telekom Center Athens. Ο Τούρκος τεχνικός μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο και με ποινή αποκλεισμού 1-5 αγωνιστικών.

