Παναθηναϊκός-Μονακό: Ένας ακόμα τελικός μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» της regular season

Ένας ακόμα τελικός για τον Παναθηναϊκό, στη μάχη που δίνει για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην post season της φετινής Ευρωλίγκας!

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (21:15) στο «Telekom Center Athens» τη Μονακό για την 34η αγωνιστική, ψάχνοντας μία ακόμα νίκη η οποία θα του δώσει… ώθηση εξάδας!

Η ομάδα του Αταμάν έρχεται από 5 συνεχόμενες νίκες σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, ενώ την περασμένη Τρίτη επιβλήθηκε με 107-104 της Dubai BC, για την τρίτη σερί εντός έδρας νίκη του μετά από εκείνες κόντρα σε Ζάλγκιρις (92-88) και Ερυθρό Αστέρα (82-74).

Με τον Ναν να αναλαμβάνει δράση στην τέταρτη περίοδο και με τους Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν να ξεχωρίζουν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει τις λύσεις και να πάρει τη σημαντική νίκη, παρά τη σθεναρή αντίσταση των φιλοξενούμενων. Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 19-14 και είναι μέρος πενταπλής ισοβαθμίας με Ζάλγκιρις, Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και με την αποψινή τους αντίπαλο. Την επόμενη εβδομάδα θα κοντραριστούν με τη Χάποελ και θα ολοκληρώσει τη regular season με παιχνίδια κόντρα σε Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εκτός) και Εφές (εντός).

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος υπέστη ρωγμώδες κάταγμα σε μετακάρπιο του αριστερού του χεριού, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Dubai BC. Παράλληλα, εκτός δράσης βρίσκεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού. Εκτός δράσης παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ενώ θυμίζουμε και την αποχώρηση του Ρισόν Χολμς.

«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε 3 σερί νίκες, αλλά έχουμε χάσει κάποια παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Έχουμε χάσει στο Μονακό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοί και επιθετικοί από εδώ και πέρα για να πάμε στο Final 4 και να ανέβουμε στην κατάταξη», δήλωσε μεταξύ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Από την άλλη, η Μονακό έχει ίδιο ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό, ενώ έρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό (81-80), Εφές (93-98) και Αρμάνι Μιλάνο (90-85). Την περασμένη Τρίτη νίκησε την ομάδα του Μιλάνου με κορυφαίους της τους Ντιαλό (17π, 6 ριμπ), Οκόμπο (16π, 13 ασίστ), Τάις (15π, 6 ριμπ) και Στραζέλ (14π, 5 ασίστ), δείχνοντας ξανά ότι βγαίνει πιο δυνατή από τις πολλές δυσκολίες με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη, με δεδομένα τα μεγάλα οικονομικά της προβλήματα και μετά από την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική της ηγεσία.

Ο Μαρκοϊσβίλι, ο οποίος έχει αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, έχει να διαχειριστεί δύο πολύ σημαντικές απουσίες και έχει 9 παίκτες διαθέσιμους, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζέιμς και Μίροτιτς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, αλλά αναμένεται να επιστρέψουν στην δράση την επόμενη εβδομάδα.

Η 9άδα της Μονακό: Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιαλό, Χέιζ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στραζέλ.

«Θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ένα σερί τριών νικών, οπότε αναμένεται να αποδώσουμε καλά. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Γνωρίζουμε επίσης την ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά», δήλωσε ο προπονητής της Μονακό.

Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, η Μονακό είχε πάρει τη νίκη με 92-84, παρά τους 26 πόντους με τους οποίους είχε τελειώσει το παιχνίδι ο Ναν.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της regular season:

34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3, 21:15)

35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)

36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:30)

38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:25)

Πηγή: sport-fm.gr