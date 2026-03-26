«Η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή»

Η κακή πορεία της Λίβερπουλ στη φετινή σεζόν της Premier League έχει φέρει εδώ και καιρό στο προσκήνιο την κουβέντα περί αντικατάστασης του Άρνε Σλοτ!

Ο Ολλανδός προπονητής, παρότι οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις πρόσφατες επιλογές του, με τη συζήτηση περί μιας πιθανής αποχώρησής του από τους «Reds» να έχει... φουντώσει.

Παρ' όλα αυτά, ο έγκριτος δημοσιογράφος της «Athletic», Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ανέφερε ότι στη Λίβερπουλ δεν κάνουν σκέψεις απόλυσης του Σλοτ, κάνοντας τα σχέδιά τους για την επόμενη σεζόν με δεδομένο ότι θα συνεχίσουν με εκείνον στον πάγκο τους.

«Όλες μας οι πληροφορίες, παρά τις αναφορές για το αντίθετο, είναι ότι η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Άρνε Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή. Σχεδιάζουν μαζί με τον Σλοτ και η προτεραιότητά τους είναι να του δώσουν το προφίλ της ομάδας που χρειάζεται για να πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκριτος δημοσιογράφος σε podcast στο οποίο εμφανίστηκε.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 5η θέση της Premier League, στο -4 από την τετράδα και 21 βαθμούς μακριά από την κορυφή, ενώ θα κοντραριστεί με την Παρί Σεν Ζερμέν στην προημιτελική φάση του Champions League.

