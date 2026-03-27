Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 4
19:00 U21: Αυστρία - Γκάνα
21:45 Αγγλία - Ουρουγουάη
Cytavision 5
21:00 Τένις: ATP 1000 Miami
Cytavision 6
17:00 U21: Κύπρος - Ισπανία
21:00 Φιλικό: Ελλάδα - Παραγουάη
Cytavision 8
19:00 Μπάσκετ: Απόλλων - ΑΕΛ
21:45 Ελβετία - Γερμανία
Νοvasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μονακό
Νοvasports 2
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Βαλένθια
Νοvasports 4
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ερ. Αστέρας
Νοvasports 6
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Χάποελ