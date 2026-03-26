Εθνική Ελπίδων: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει Ισπανίας

Με προπόνηση στο ΑΕΚ Αρένα ολοκληρώθηκε απόψε η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων ενόψει του αγώνα με την Ισπανία.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Κύπρος και Ισπανία συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με Φινλανδία, Κόσοβο, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 17:00 στο ΑΕΚ Αρένα. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από τη Cytavision και διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Δωρεάν είσοδος στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας στον τομέα της τακτικής και όπως τόνισε ξανά στους διεθνείς μας ο Κωνσταντίνος Μακρίδης «περιμένουμε με ανυπομονησία και αισιοδοξία τους αγώνες μας και το ίδιο θέλω να νιώθετε και εσείς. Με ενέργεια και πίστη στην προσπάθεια μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Μετά τον αγώνα με την πρωτοπόρο του ομίλου μας Ισπανία, θα ακολουθήσει αποστολή στη Φινλανδία για το παιχνίδι της 31ης Μαρτίου στο Τάμπερε.

Στην αποστολή για τους δύο αγώνες βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού, Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Παντελής Μιχαήλ (τερματοφύλακες), Χάρι Μιλλς, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Στυλιανός Βρόντης, Αργύρης Χριστοδούλου, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Μιχάλας, Νέαρχος Ζήνωνος, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Χαράλαμπος Ερωτοκρίτου, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Σολωμού, Δημητριανός Τζουλίου, Γιώργος Βίκτωρος, Χρύσης Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ιωάννης Αβραμίδης.