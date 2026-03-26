Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

Απογοητευμένος από την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Εθνικής μας Απόστολος Μάντζιος.

Όπως δήλωσε ο κ. Μάντζιος, η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν σαφώς καλύτερη, όμως έλειπε από την ομάδα μας η αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή μας:

«Από το πρώτο ημίχρονο δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Ήμασταν αργοί σε όλα. Ήταν μια εμφάνιση που δεν μας ικανοποιεί και δεν μας αρμόζει. Είχαμε προβλήματα στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και το αντίθετο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Είχαμε τα στοιχεία που θέλαμε, είχαμε οργάνωση στον άξονα, δημιουργήσαμε από τα πλάγια αλλά μας έλειπε η αποτελεσματικότητα και οι σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό είναι κάτι που συνέβη και σε άλλα παιχνίδια και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το διορθώσουμε».

Ερωτηθείς για τους νέους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν πρώτη φορά, ο κ. Μάντζιος τόνισε πως έκαναν μεγάλη προσπάθεια, προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό.

Ανέφερε επίσης πως στον αγώνα με τη Μολδαβία τη Δευτέρα θα δώσει χρόνο και σε ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν απέναντι στη Λευκορωσία.