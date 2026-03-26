Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

Απογοητευμένος από την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και το αποτέλεσμα εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Εθνικής μας Απόστολος Μάντζιος. 

Όπως δήλωσε ο κ. Μάντζιος, η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν σαφώς καλύτερη, όμως έλειπε από την ομάδα μας η αποτελεσματικότητα. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή μας:

«Από το πρώτο ημίχρονο δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Ήμασταν αργοί σε όλα. Ήταν μια εμφάνιση που δεν μας ικανοποιεί και δεν μας αρμόζει. Είχαμε προβλήματα στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και το αντίθετο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Είχαμε τα στοιχεία που θέλαμε, είχαμε οργάνωση στον άξονα, δημιουργήσαμε από τα πλάγια αλλά μας έλειπε η αποτελεσματικότητα και οι σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό είναι κάτι που συνέβη και σε άλλα παιχνίδια και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το διορθώσουμε».

Ερωτηθείς για τους νέους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν πρώτη φορά, ο κ. Μάντζιος τόνισε πως έκαναν μεγάλη προσπάθεια, προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό.

Ανέφερε επίσης πως στον αγώνα με τη Μολδαβία τη Δευτέρα θα δώσει χρόνο και σε ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν απέναντι στη Λευκορωσία.

Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή στην 4η περίοδο λύγισε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

«Ο Λαπόρτα ονειρεύεται να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα με δύο πρόσωπα για την εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Θλάση ο Ρογκαβόπουλος, χάνει το ματς με τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Με... Killers στον τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν πτοείται: Η εθνική Σενεγάλης θα παρουσιάσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σε φιλικό της στο Παρίσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόφασή μου να αποσυρθώ, έγινε ακριβώς όπως το ήθελα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με αντιπαραθέσεις για την διαφάνεια ενέκρινε η Βουλή τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το 2026

Category image

Αγώνες 25ης Μαρτίου: Σημειώθηκαν 172 νέες ατομικές επιδόσεις!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Λουκάκου αρνείται να πάει στην Ιταλία για να προπονηθεί με τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημη η αναβολή στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική Ενόπλων νίκησε το Λουξεμβούργο και θα παίξει με Γερμανία σε αγώνα πρόκρισης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη