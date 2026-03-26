Εύκολα στα ημιτελικά ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ

Με δεύτερες ευρείες νίκες εξασφάλισαν ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ την πρόκρισή τους στην ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος Futsal.

Ο ΑΠΟΕΛ μετά τη νίκη του με 8-3 επί του Απόλλωνα στο «Λευκόθεο» επικράτησε των γαλάζιων και στη Λεμεσό με 6-1, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού, μετά το 5-0 επί της Ελπίδας Αστρομερίτη, διπλασίασαν τις νίκες τους κερδίζοντας στην εκτός έδρας ρεβάνς με 9-2.

Θυμίζουμε ότι στην τετράδα βρίσκεται ήδη η Ομόνοια η οποία απέκλεισε την Ένωση Νέων Λατσιών ενώ το τελευταίο εισιτήριο διεκδικούν ΑΕΚ και Αραράτ που οδηγήθηκαν σε τρίτο παιχνίδι μετά το μεταξύ τους 1-1 στις νίκες.