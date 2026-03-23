Ο Έντσο ανάβει φωτιές στην Τσέλσι

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Αργεντινής ενόψει των φιλικών με Μαυριτανία και Αλγερία, ο Έντσο Φερνάντες βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο αεροδρόμιο, όπου δημοσιογράφοι τον περίμεναν με… στοχευμένες ερωτήσεις.

Με την Τσέλσι να διανύει μια δύσκολη περίοδο και το πρόσφατο 3-0 από την Έβερτον να έχει φουντώσει τα σενάρια, ο Αργεντινός μέσος κλήθηκε ξανά να τοποθετηθεί για το μέλλον του. Παρότι πρόσφατα, σε Q&A με οπαδούς, είχε δηλώσει πως απολαμβάνει τη ζωή στο Λονδίνο, αυτή τη φορά προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Ερωτηθείς ειδικά για τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φερνάντες απάντησε ξεκάθαρα:

«Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Αυτήν τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι στα ματς που απομένουν με την Τσέλσι. Μετά το Μουντιάλ θα δούμε…».

Η στάση του Αργεντινού δείχνει πως δεν θέλει να ανοίξει συζήτηση για το μέλλον του εν μέσω μιας περιόδου όπου η Τσέλσι αναζητά σταθερότητα και αποτελέσματα. Παράλληλα, η εθνική Αργεντινής μπαίνει σε νέο κύκλο προετοιμασίας και ο Φερνάντες θέλει να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της «αλμπισελέστε».