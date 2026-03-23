Ο Έντσο ανάβει φωτιές στην Τσέλσι

«Δεν υπάρχει τίποτα, να περάσει το Μουντιάλ και βλέπουμε…»

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Αργεντινής ενόψει των φιλικών με Μαυριτανία και Αλγερία, ο Έντσο Φερνάντες βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο αεροδρόμιο, όπου δημοσιογράφοι τον περίμεναν με… στοχευμένες ερωτήσεις.

Με την Τσέλσι να διανύει μια δύσκολη περίοδο και το πρόσφατο 3-0 από την Έβερτον να έχει φουντώσει τα σενάρια, ο Αργεντινός μέσος κλήθηκε ξανά να τοποθετηθεί για το μέλλον του. Παρότι πρόσφατα, σε Q&A με οπαδούς, είχε δηλώσει πως απολαμβάνει τη ζωή στο Λονδίνο, αυτή τη φορά προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Ερωτηθείς ειδικά για τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φερνάντες απάντησε ξεκάθαρα:

«Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Αυτήν τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι στα ματς που απομένουν με την Τσέλσι. Μετά το Μουντιάλ θα δούμε…».

Η στάση του Αργεντινού δείχνει πως δεν θέλει να ανοίξει συζήτηση για το μέλλον του εν μέσω μιας περιόδου όπου η Τσέλσι αναζητά σταθερότητα και αποτελέσματα. Παράλληλα, η εθνική Αργεντινής μπαίνει σε νέο κύκλο προετοιμασίας και ο Φερνάντες θέλει να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της «αλμπισελέστε».

