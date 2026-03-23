Νέο επεισόδιο στην κόντρα Βινίσιους - Σιμεόνε

Ο Βινίσιους σκόραρε δις στο ντέρμπι της Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και βγήκε από πάνω στην κόντρα με την Ατλέτικο και με τον... Σιμεόνε.

Το 3-2 της Ρεάλ κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» έδωσε το δικαίωμα στον Βραζιλιάνο φορ να επιδείξει έπαρση, να πάρει τον χρόνο του τη στιγμή της αλλαγής του και να έχει έτοιμη την απάντηση προς τον «Τσόλο», όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε για την αργοπορημένη αποχώρηση του παίκτη.

Ο «Βίνι» θέλησε να ξεσηκώσει τον κόσμο τη στιγμή που συνεχώς ψέλλιζε πράγματα, δίχως να κοιτάζει τον Αργεντινό κόουτς, ο οποίος αργότερα, απλά χαμογέλασε ειρωνικά...