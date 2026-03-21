Διπλό του Κεραυνού στο Παραλίμνι

Με νίκη του Κεραυνού, εκτός έδρας επί της Ε.Ν Παραλιμνίου, ολοκληρώθηκε στο Παραλίμνι η μια εκ των δυο σημερινών αναμετρήσεων, με τις οποίες έπεσε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής για τη 2η φάση του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Ο Κεραυνός κέρδισε με 97-74, καθώς στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 59-41, ενώ είχε για κορυφαίους τους Hatfield, Corckett (36 βαθμούς ο καθένας).

Με τη νίκη τους αυτή, οι Ερυθροκίτρινοι παρέμειναν μαζί με την Πετρολίνα ΑΕΚ, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το αρχικό 3-2 για την Ένωση, ο Κεραυνός επέβαλε το δικό του ρυθμό, τη στιγμή που ήταν και αρκετά εύστοχος.

Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν ένα σερί 15-2, για να προηγηθούν με 17-5, με τους Hatfield, Corckett, να δίνουν αρκετές λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι για τον Κεραυνό, που με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, προηγήθηκε με 29-18.

Η Ένωση αντιμετώπισε θέματα στο ανασταλτικό της κομμάτι, τα οποία όμως δεν ξεπεράστηκαν σε σημαντικό βαθμό κατά τη 2η περίοδο.

Μέχρι τα μισά της περιόδου αυτής, ο Κεραυνός συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα κοντά στο +10, ενώ στο 15`, η τιμή αυξήθηκε στο +15 (48-33) και λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η διαφορά άνοιξε στο +20 (57-37), πάντα για τον Κεραυνό, που με το τέλος του πρώτου μισού, προηγήθηκε με 59-41.

Με σερί 14-3 για την Ένωση ξεκίνησε η 3η περίοδος και έτσι η διαφορά μειώθηκε στο -7 (62-55), κάτι που συνέβη στο 24` και βέβαια μετά από αυτήν την εξέλιξη, αναβαθμίστηκε και το ενδιαφέρον της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια όμως ο Κεραυνός, κατέγραψε ένα σερί 12-0, χάριν στο οποίο άνοιξε τη διαφορά στο +17 (74-55), αλλά η Ένωση αντέδρασε με ένα δικό της σερί, που έφθασε στο 6-0 (74-61), ενώ στο τέλος της 3ης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 76-62.

Με 6-0 σερί για την Ένωση ξεκίνησε η 4η περίοδος και έτσι μείωσε σε 76-68.

Στη συνέχεια όμως ήταν και πάλι ο Κεραυνός που επέβαλε το δικό του ρυθμό και εύρισκε με σχετική ευκολία πόντους.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβάσουν και πάλι τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι και αφού στο 35` προηγήθηκαν με 93-72, τελικά έφθασαν στη νίκη με 97-74.

Δεκάλεπτα: 18-29, 41-59, 62-76, 74-97.

Ε.Ν Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Rawlls 23 (4), Williams 5, Σολωμού 11, Eikens 20, Asberry 13 (1), Γιανναράς, Χαραλάμπους, Κουζαπάς 2, Γεωργίου, Λοΐζου, Ανεζάκης.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 24, Hicks 4, Μιχαήλ 9 (1), Wright 12 (1), Corckett 27 (2), Τρετιακόβ 2, Πασιαλής, Φ. Τίγκας 11 (1), Παυλίδης 3.