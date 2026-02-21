Η πικρία να γίνει αντίδραση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σηκώνει κεφάλι η Ομόνοια και βλέπει μπροστά και στο μυαλό μονάχα το... διπλό.

Με την… απορία πώς έχασε η Ομόνοια ένα δικό της παιχνίδι έφυγαν από το ΓΣΠ οι φίλοι των πρασίνων, μετά την ήττα από τη Ριέκα.

Ήταν κυρίαρχη, απειλήθηκε ελάχιστα και «πλήρωσε» μια στιγμή αδράνειας στο 87΄. Το βράδυ της Πέμπτης παρουσιάστηκε το «φαινόμενο» της δυστοκίας, όπως παρατηρήθηκε και στο νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΛ. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ έφτανε στην πηγή, όμως δεν έπινε… νερό, με αποτέλεσμα να καταγράψει έναν αποκλεισμό και μια ευρωπαϊκή ήττα κατά το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, τίποτα δεν έχει χαθεί, για αυτό και στο «Ηλίας Πούλλος» υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί το «τριφύλλι» να κάνει τη μεγάλη ανατροπή την ερχόμενη Πέμπτη (25/02). Οι Μαέ και Σεμέδο ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές οι οποίοι έχασαν… κραυγαλέες ευκαιρίες, στοιχείο το οποίο δεν τους συνοδεύει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Χρόνος για… δάκρυα όμως δεν υπάρχει στην Ομόνοια. Η πικρία καλείται να μετατραπεί εκ νέου σε αντίδραση ενόψει του αυριανού (22/02) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Τα λόγια για τέτοιου είδους αγώνες είναι… περιττά και ο Νορβηγός τεχνικός γνωρίζει πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες σε ένα «αιώνιο» ντέρμπι. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους και θα βρεθούν στο ΓΣΠ με το μαχαίρι στα δόντια για να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί για το πρωτάθλημα.

Τα βλέμματα στον Εβάντρο

Ο Μπεργκ για άλλο ένα παιχνίδι έχει αρκετά ονόματα στο απουσιολόγιό του. Δεδομένα εκτός ο τιμωρημένος Κουλιμπαλί και οι τραυματίες Άγγελος Αντρέου, Γιόβετιτς και Μαγιαμπέλα. Ουσιαστικά η προσοχή θα είναι στραμμένη στον Εβάντρο, ο οποίος συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να προλάβει την αποστολή. Στην Ομόνοια στόχος είναι να παρουσιαστεί η ομάδα με την ίδια φρεσκάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα διατηρηθούν στο αρχικό σχήμα ώστε να μην χαθεί η ομοιογένεια και το «τριφύλλι» να παίξει σε υψηλό τέμπο, όπως πράττει σε κάθε αναμέτρηση. Οι Φαμπιάνο, Μασούρας, Οντουμπάντζο, Τάνκοβιτς, Π. Αντρέου, Άιτινγκ, Σεμέδο και Μαέ θεωρούνται δεδομένες επιλογές. Το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες, λόγω της απουσίας του Κουλιμπαλί. Οι Παναγιώτου-Μπάλκοβετς ή Παναγιώτου-Σίμιτς φαντάζουν οι επικρατέστερες επιλογές.

Ακόμη μία για Φαμπιάνο

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο «φύλακας-άγγελος» της Ομόνοιας, Φαμπιάνο, έσπασε άλλο ένα ρεκόρ, καθώς ξεπέρασε τις πενήντα ευρωπαϊκές συμμετοχές με τη φανέλα των πρασίνων. Ο Βραζιλιάνος κατέγραψε στον αγώνα με τη Ριέκα το 51ο παιχνίδι του στις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του συλλόγου.

