Δήλωση Γκουαρντιόλα για Πρεστιάνι-Βινίσιους

Την άποψή του χωρίς… στρογγυλέματα για το επεισόδιο του Τζιανλούκα Πρεστιάνι με τον Βινίσιους εξέφρασε ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Νιούκαστλ ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ρωτήθηκε για το συμβάν και την καταγγελία του επιθετικού της Ρεάλ περί ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Απάντησε λοιπόν χαρακτηριστικά: «Το πού γεννήθηκες ή το χρώμα του δέρματός σου δεν σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Το πρόβλημα βρίσκεται στην κοινωνία, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο.

Ο ρατσισμός είναι παντού, δεν αφορά μόνο το χρώμα του δέρματος, έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεσαι. Αυτό είναι ρατσισμός. Είναι το να θεωρείς ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους για πολλούς λόγους».

