Κατήγγειλε και η Πόρτο τον Πρεστιάνι για ρατσισμό στον Βινίσιους

Και η Πόρτο ενεπλάκη στην υπόθεση του Πρεστιάνι και τη ρατσιστική επίθεση που έκανε στον Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ οι «δράκοι» κινήθηκαν νομικά στην πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και κατήγγειλαν την συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της αιώνιας αντιπάλου για ρατσισμό.

Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του Αργεντινού άσου υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορές αυτές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, ενώ δυσφημούν το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Απαιτούν μια παραδειγματική τιμωρία του παίκτη από την ομοσπονδία της χώρας και χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

