Λεάο για το ντέρμπι Μίλαν-Ίντερ: «Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου»
Έτσι το αντιμετωπίζει ο μεσοεπιθετικός των ροσονέρι.
Ο Ράφαελ Λεάο μίλησε για την εμπειρία του από τα ντέρμπι της Μίλαν με την Ίντερ, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα ματς είναι «ζωής ή θανάτου» για τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Τις ημέρες που προηγούνται του ντέρμπι δεν βγαίνεις από το σπίτι. Είναι μία πραγματική τρελή εβδομάδα, όλοι θέλουν εισιτήρια, όλοι μιλούν για το Μίλαν-Ίντερ που είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της σεζόν.
Το ντέρμπι είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου και εγώ θέλω να ζήσω. Είναι εκπληκτικό το να παίρνεις μέρος σε αυτό, οι οπαδοί τραγουδούν από την αρχή μέχρι το φινάλε».
