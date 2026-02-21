Λεάο για το ντέρμπι Μίλαν-Ίντερ: «Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου»

Ο Ράφαελ Λεάο μίλησε για την εμπειρία του από τα ντέρμπι της Μίλαν με την Ίντερ, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα ματς είναι «ζωής ή θανάτου» για τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τις ημέρες που προηγούνται του ντέρμπι δεν βγαίνεις από το σπίτι. Είναι μία πραγματική τρελή εβδομάδα, όλοι θέλουν εισιτήρια, όλοι μιλούν για το Μίλαν-Ίντερ που είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της σεζόν.

Το ντέρμπι είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου και εγώ θέλω να ζήσω. Είναι εκπληκτικό το να παίρνεις μέρος σε αυτό, οι οπαδοί τραγουδούν από την αρχή μέχρι το φινάλε».

sdna.gr