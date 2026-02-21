Ο Ποστέκογλου αποκλείει επιστροφή στη Σέλτικ

Στο ενδιάμεσο διάστημα, τη θέση του πήραν προσωρινά ο Μάρτιν Ο' Νιλ και στη συνέχεια ο Γουίλφριντ Νανσί, ο οποίος όμως παρέμεινε για μόλις ένα μήνα στη Γλασκώβη. Τώρα, ο Ο' Νιλ επέστρεψε προσωρινά έως το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Record, η διοίκηση της Σέλτικ είχε εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο της επιστροφής του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο ο ίδιος απέκλεισε οποιαδήποτε πιθανότητα. «Αγαπώ τη Σέλτικ, έχω πολλές αναμνήσεις από τη ζωή μου στη Γλασκόβη, αλλά όχι, δεν πρόκειται να επιστρέψω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ποστέκογλου είχε προηγουμένως κατακτήσει πέντε τίτλους σε δύο χρόνια (2021-23) με τη Σέλτικ, πριν φύγει για να αναλάβει την Τότεναμ. Στη συνέχεια εργάστηκε για οκτώ αγώνες στη Νότιγχαμ, πριν απολυθεί και αναζητήσει νέα πρόκληση, χωρίς να θέλει να επιστρέψει στη Σκωτία.

sdna.gr