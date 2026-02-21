Με σημαντικές διαφοροποιήσεις η ενδεκάδα του Καμορανέζι

Αλλαγές προσώπων από τον Μάουρο Καμορανέζι στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης για την εκτός έδρας μάχη με την Πάφος FC.

Άφησε στον πάγκο τον Μάριο Ηλία, ο οποίος ξεκινούσε μαζί με τον Λόπες στην επίθεση ενώ διαφοροποιήσεις υπάρχουν τόσο στην άμυνα με τον Μπέργκστρομ όσο και στο κέντρο με τον Χρυσοστόμου.

H ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Kάρλστρομ, Σεργίου, Τόσιτς, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Κίκο, Χρυσοστόμου, Μίντεντορπ, Κις, Σένσι, Λόπες.