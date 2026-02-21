LIVE στις 17:00 το Απόλλων - Εθνικός Άχνας (Οι 11άδες)

Έτοιμος για την 9η σερί του νίκη παρουσιάζεται ο Απόλλωνας που υποδέχεται (17:00) τον Εθνικό Άχνας στο «Αλφαμέγα». Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη που θα τον φέρει προσωρινά στη δεύτερη θέση, έχοντας μαζέψει ως τώρα 45 βαθμούς, έναν λιγότερο από την ΑΕΚ και εννιά από την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Οι φιλοξενούμενοι που μετρούν δύο σερί νίκες, θα προσπαθήσουν για το διπλό που θα τους χαρίσει μεγάλη ανάσα στη μάχη που κάνουν για παραμονή. Έχουν μαζέψει 23 βαθμούς και είναι στην 12η θέση.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Λαμ, Ζμέρχαλ, Μπράουν, Ντ. Σπόλιαριτς, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Πεχλιβάνης, Φελίπε, Λομοτέι, Κονφέ, Νενέκο, Παπαγεωργίου, Σέχας, Μασάδο, Γιούσης, Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος