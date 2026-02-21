ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μίλαν έκανε προφορική συμφωνία με τον Τζο Γκόμες

Φέυγει από τη Λίβερπουλ και πάει στο Μιλάνο ο

Η Μίλαν θα κινηθεί το καλοκαίρι για την απόκτηση του Τζο Γκόμες από τη Λίβερπουλ, έχοντας ήδη συμφωνήσει προφορικά μαζί του. 

Ο 28χρονος Αγγλος διεθνής στόπερ δεν είναι στα πλάνα του Αρνε Σλοτ για τη βασική ενδεκάδα και σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «Calciomercato» έχει προσφορές από Κρίσταλ Πάλας, Λιντς και Γουέστ Χαμ για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά ήδη έχει αποφασίσει να παίξει στη Serie A με τη φανέλα των «ροσονέρι», δίνοντας τα χέρια για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Γκόμες έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας έως το καλοκαίρι του 2027, αλλά με έξι εκατ. ευρώ μπορεί κάποια ομάδα να τον αποκτήσει. Την περασμένη σεζόν είχε μόλις 17 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, κι αυτές κυρίως αγωνίστηκε ως αλλαγή, ενώ το ίδιο συμβαίνει και φέτος με 19 συμμετοχές και δύο ασίστ στο ενεργητικό του.

AΠΕ - ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη