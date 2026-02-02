Ρεάλ: Εκτός κι ο Ντεκ με Παναθηναϊκό!

Μετά τον Τεό Μαλεντόν, η Ρεάλ θα έχει μια ακόμη σημαντική απουσία στην αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (21:15).

Ο Αργεντινός φόργουορντ τέθηκε νοκ άουτ για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, που δεν μπορούσε ήδη να υπολογίζει στον Γάλλο γκαρντ λόγω θλάσης.

Ο Ντεκ έχει φέτος 6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 20:22 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.