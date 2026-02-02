Κρίσιμες ώρες στην Ανόρθωση και όλα τα σενάρια ανοικτά

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες στην Ανόρθωση, με τη διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη να είναι έντονα προβληματισμένη για την πορεία της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας αναμένεται να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που πιστεύεται ότι θα βάλουν την ομάδα στον ίσιο δρόμο.

Στις συζητήσεις μεταξύ των ιθυνόντων της Ανόρθωσης εξετάζονται όλα τα σενάρια και επί του παρόντος δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα.