Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πάνω Κιβίδων ενώνει τη φωνή του με την ΑΕΛ

Η κοινωνική δράση της ΑΕΛ συνεχίζεται. Με ανακοίνωση τους οι γαλαζοκίτρινοι αναφέρονται στο γεγονός ότι φιλοξένησαν στο «Αλφαμέγα» το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πάνω Κιβίδων. Αναλυτικά:

«Αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά, η βία δεν έχει θέση πουθενά!

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού (ΑΕΛ), στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης και του προγράμματος «Με την ΑΕΛ ενισχύεις το μήνυμά σου», είχε τη χαρά να φιλοξενήσει το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πάνω Κιβίδων στον αγώνα της ομάδας μας, στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Η δράση είχε ως στόχο την ανάδειξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού μηνύματος που αφορά τον αθλητισμό, τον σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου κράτησαν πανό με το σύνθημα:

«Αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά, η βία δεν έχει θέση πουθενά!», στέλνοντας ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας εντός και εκτός γηπέδων.

Το μήνυμα προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, ανακοινώθηκε από τον εκφωνητή και μεταδόθηκε ζωντανά κατά την είσοδο των ποδοσφαιριστών, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό στη δράση, βιώνοντας από κοντά τη δύναμη που μπορεί να έχει ο αθλητισμός ως φορέας θετικών κοινωνικών μηνυμάτων.

Παράλληλα, οι μαθητές, οι γονείς τους καθώς και τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων ξεναγήθηκαν στους χώρους του νέου Σταδίου ΑΛΦΑΜΕΓΑ, γνωρίζοντας από κοντά το περιβάλλον και τις λειτουργίες του. Υπεύθυνοι της ομάδας, του γηπέδου αλλά και αξιωματούχοι της Αστυνομίας μίλησαν στα παιδιά για τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία, τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς».