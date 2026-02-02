ΦΩΤΟ: Έπιασαν δουλειά οι νέοι της Πάφου για να... γυρίσουν τον διακόπτη

Με νέα πρόσωπα έγινε η προπόνηση της Πάφος FC.

Tα τρία χειμερινά αποκτήματα, έδωσαν το παρών τους με στόχο να... γυρίσουν τον διακόπτη αφού το συγκρότημα του Θελάδες μετρά τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα.

Οι Νικόλας Ιωάννου, Λελέ και Ντάνι Σίλβα θα είναι σε θέση να βοηθήσουν από το ντέρμπι με την Ομόνοια (08/02) καθώς σε αυτό με τον ΑΠΟΕΛ την Τετάρτη (04/02) δεν έχουν δικαίωμα, μιας και ήταν εξ αναβολής.











