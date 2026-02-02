«Προχωράει για Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ, έκανε επίσημη πρόταση»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Μεξικανοί επαναφέρουν την περίπτωση του Χόρχε Σάντσες για τον ΠΑΟΚ και αναφέρουν ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τον «δικέφαλο του βορρά» για τον δεξιό μπακ της Κρουζ Αζούλ.

Ο Σάντσες έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες στη μεταγραφολογία που αφορά στον ΠΑΟΚ και τη 2α Φεβρουαρίου οι Μεξικανοί κάνουν λόγο για νέο βήμα της ελληνικής ομάδας ώστε ν’ αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, «με τον παίκτη να ταιριάζει στο προφίλ που θέλει ο ΠΑΟΚ με τους έμπειρους παίκτες και οι εξελίξεις έτρεξαν το περασμένο Σαββατοκύριακο».

Το δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει επίσης ότι η Κρουζ Αζουλ δεν βιάζεται να μπει σε διαδικασία κουβέντας για την αποδέσμευση του εκ των πιο σταθερών παικτών της και πως παρά το γεγονός πως δεν έχει διαρρεύσει το ύψος της πρότασης που κατάθεσε ο «δικέφαλος του βορρά», θα χρειαστεί σίγουρα ένα σημαντικό ποσό για να πειστεί η ομάδα του 28χρονου παίκτη.

 

 

Διαβαστε ακομη