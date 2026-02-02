ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι' αυτό έφυγε ο Κετσπάγια

Γι' αυτό έφυγε ο Κετσπάγια

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρχε για το γεγονός ότι η «Κυρία» δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε κρίσιμα παιχνίδια.

Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Τιμούρ Κετσπάγια και των συνεργατών του από τον πάγκο της ομάδας, μια απόφαση που δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, καθώς τις τελευταίες ώρες υπήρχαν πληροφορίες για έντονο προβληματισμό της διοίκησης.

Η ομάδα, μετά από μια ασταθή πορεία, κατρακύλησε στην 11η θέση της βαθμολογίας, με αποκορύφωμα την αποκαρδιωτική εμφάνιση απέναντι στον Ακρίτα. Η διοίκηση θεωρεί ότι η εικόνα της ομάδας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και αποφάσισε να δώσει νέα ώθηση στους παίκτες.

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρχε για το γεγονός ότι η «Κυρία», σε σειρά σημαντικών αναμετρήσεων, δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά, δηλαδή απέναντι σε ομάδες της κάτω ζώνης.

Η περίοδος είναι κρίσιμη, καθώς απομένουν μόλις έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου και η Ανόρθωση βρίσκεται μόλις στο +3 από τη ζώνη υποβιβασμού.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η αλλαγή στον πάγκο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να αντισταφεί η κατάσταση και να σωθεί η ομάδα από περαιτέρω περιπέτειες.

