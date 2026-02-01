ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΛ σήκωσε το τρόπαιο στο κύπελλο Γυναικών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΛ σήκωσε το τρόπαιο στο κύπελλο Γυναικών

Βάζει στην τροπαιοθήκη της, το 18ο τρόπαιο η Λεμεσιανή ομάδα.

Η ΑΕΛ κατέκτησε το Κύπελλο Γυναικών, επικρατώντας της ΕΘΑ Έγκωμης με 77-58, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της. Για τις «γαλαζοκίτρινες» αυτό ήταν το 18ο Κύπελλο στην ιστορία τους και τρίτο διαδοχικό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους τα τελευταία χρόνια. Το παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό στο ξεκίνημα (16-14 στο 10’), όμως η ΑΕΛ ανέβασε ρυθμό στη δεύτερη περίοδο και με επιμέρους σκορ 26-14 πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-28, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την κατάκτηση.

Η ΕΘΑ Έγκωμης προσπάθησε να επιστρέψει στην τρίτη περίοδο (57-48 στο 30’), αλλά η ΑΕΛ κράτησε τον έλεγχο και με ένα πιο «γεμάτο» τελευταίο δεκάλεπτο (20-10) «κλείδωσε» τη νίκη και το τρόπαιο.

Κορυφαία για την ΑΕΛ ήταν η Κατερίνα Τσινέκε με 22 πόντους, με τη Zariellle Green να προσθέτει 18, ενώ σημαντικές βοήθειες ήρθαν και από την Έλενα Οικονομίδου (10 πόντοι). Από πλευράς ΕΘΑ, η Anna Maria Kolyandrova ξεχώρισε με 26 πόντους, με την Dajah Renee Daniel να ακολουθεί με 11.

Σε ομαδικό επίπεδο, η ΑΕΛ τελείωσε τον τελικό με 31/74 σουτ εντός πεδιάς και 10 εύστοχα τρίποντα, ενώ η ΕΘΑ είχε 19/57 σουτ και 5 τρίποντα. Το παιχνίδι κρίθηκε επίσης από την πίεση και τα κλεψίματα της ΑΕΛ (20), που της έδωσαν επιπλέον κατοχές και εύκολους πόντους, ειδικά στα σημεία που η ΕΘΑ επιχειρούσε να μειώσει.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-42, 48-57, 58-77

ΕΘΑ (Παρασκευή Γεωργίου): Kolyandrova 26 (4), Ευτυχίου 9, Κινάνη 8 (1), Κοντού, Daniel 11, Πατσαλίδου 2, Σπυρίδου 2, Σιηπιλλή, Λιακοπούλου, Στυλιανού, Κυπριανού, Πέτρου.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Τσινέκε 22 (4), Στούπα 4, Green 18 (2), Γεωργίου 5 (1), Θεμιστοκλέους 6, Κουνούνη, Φτερουδή, Παπαδούρη 4 (1), Κασάπη 6 (2), Αντωνίου, Παπαλλά 2, Οικονομίδου 10.

